Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için kulüplere lisans verilmesi sürecinin tamamlandığını duyurdu.
TFF, Trendyol Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'a; Trendyol 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor ve Metro Holding Kayserispor'a Ulusal Lisans verdi.
Nesine 2. Lig'de ise Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor ve Somaspor'a Ulusal Lisans verildi.
PUAN SİLME CEZASI VERİLEN KULÜPLER
Yükümlülüklerini yerine getiremeyen 7 kulübe ise puan silme cezası uygulandı.
Buna göre TFF, Nesine 2. Lig'den Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sultan Su İnegölspor'a puan tenzili cezası verdi.