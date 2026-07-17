Futbolseverler 19 Temmuz’da oynanacak Arjantin-İspanya Dünya Kupası finaline odaklandı. Dev finaldeki uygulamalar ise TFF’nin yakın takibinde. Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Lig maçlarında uygulanan 15 dakikalık devre arası süresini iki katına çıkararak 30 dakikaya ulaştırmayı planladığı öne sürüldü.

GÖZLER DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

İddialara göre; TFF'nin bu radikal fikri masaya yatırmasındaki en büyük etken, FIFA'nın Amerika kıtasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finali için aldığı karar oldu. FIFA, Super Bowl tarzı dev sahne şovları ve ticari gelirleri artırmak amacıyla kupa finalinde devre arasını 30 dakikaya çıkarma kararı almıştı. TFF'nin de bu küresel denemeyi yakından takip edeceği, organizasyonun ve yayın akışının başarısına göre benzer bir modeli Süper Lig'e entegre etmeyi düşündüğü belirtildi.