Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig ve 1. Lig için yeni kural açıklaması geldi. Federasyon, Süper Lig ve 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Yeni kural Süper Lig'de 12. hafta, 1. Lig'de ise 15. haftadan itibaren uygulanacak. Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde: ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar. Oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek sisteme ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.''

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