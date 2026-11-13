Trabzon 1. Amatör Küme'de Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Fırtına Spor Kulübü arasında oynanan ve kavga nedeniyle tatil edilen maç, İl Disiplin Kuruluna sevk edildi. Olaylarda 6 futbolcu yaralandı.

TFF Trabzon İl Temsilcisi Ekrem Kaan Gürdoğan, 12 Kasım'da Tonya İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Trabzon Futbol İl Tertip Kurulunun olağanüstü toplandığını açıkladı. Toplantıda hakem, gözlemci ve saha komiseri raporları ayrıntılı olarak incelendi.

Gürdoğan, kurulun kararını şöyle duyurdu:

"Her iki takımdan toplam 11 futbolcu, 1 teknik sorumlu ile yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Tonyaspor-Yomra Yıldırım Fırtına Spor Kulübü müsabakasının, İl Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili tarafların savunma hakları gözetilerek İl Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek ve nihai karar yetkili kurul tarafından verilecektir."

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 futbolcu ve 1 kulüp yöneticisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YAŞANAN OLAYLARIN HİÇBİR ŞEKİLDE TASVİP EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Gürdoğan, Trabzon'un köklü futbol kültürüne vurgu yaparak rekabetin saha içinde kalması ve karşılıklı saygının korunması gerektiğini belirtti.

"Yaşanan olayların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir" diyen Gürdoğan, bu tür hadiselerin kulüpler arasında kalıcı kırgınlıklara ve ayrışmalara dönüşmemesini temenni etti. Kulüpleri, sporcuları, teknik heyetleri ve futbolun tüm paydaşlarını sağduyuya, hoşgörüye, karşılıklı saygıya ve fair-play ruhuna davet etti.

Gürdoğan, Trabzon futbolunun ortak değerlerini korumak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.