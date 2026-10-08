Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında beklenmedik bir görüntü ortaya çıktı. Maçın hakem gözlemcisi olarak görev yapan TFF temsilcisinin, tribünde uyuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI"

Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada TFF temsilcisinin koltuğunda uyukladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, gözlemcinin görevini yerine getirmediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasındaki mücadeleyi konuk Düzcespor 1-0 kazandı, karşılaşma sonrası ise hakemler polis eşliğinde soyunma odasına girdi.