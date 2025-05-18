Trendyol Süper Lig’de 36. hafta bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. TFF’nin geçtiğimiz haftalarda aldığı kararıyla bütün maçlar 19.00'da oynanacak.
VAR KARARINI UYGULADI
Haftanın maçlarında görev alacak VAR hakemlerini açıklayan TFF, geçtiğimiz hafta duyurduğu kararı uyguladı. Aylar sonra ilk kez Türk VAR hakemleri Süper Lig'de görev alacak. Oynanacak 8 müsabakanın yalnızca 3'ünde yabancı VAR hakemleri görev yapacak. Samsunspor-Sivasspor, Bodrum FK-Trabzonspor ve Alanyaspor-Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri yabancı olurken diğer müsabakalarda Türk hakemler görev alacak.
Galatasaray – Kayserispor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya olurken Fenerbahçe – Eyüpspor maçına Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.
Haftanın VAR hakemleri şu şekilde: