Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı için nihai kararını açıkladı. HT Spor'un aktardığı habere göre Taylor, sezon sonuna kadar MHK Başkanlığı görevini üstlenecek. Taylor'a eski hakem Alan Snoddy yardımcı olacak.
Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
MHK, 7. hafta maçları öncesi atamalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.”