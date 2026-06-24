A Milli Futbol Takımımızın önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesi, tüm ülkede şok etkisi yarattı. Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, neredeyse kimsenin sorumluluk alıp özeleştiride bulunmaması da dikkat çekti... Ancak bir de Paraguay maçının ardından yaşanan 'sessiz diplomasi trafiği' ortaya çıktı.

HAKEMİN SAATİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türkiye-Paraguay karşılaşmasının 45. dakikasında rakip oyunculardan Matias Galarza, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Sarı kartı olan oyuncunun daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edilse de görüntülere yansımamıştı.

Sabah'ın haberine göre TFF de bu olay üzerine harekete geçti. FIFA kurallarında yer alan 'hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir' maddesi üzerine hukukçular, Hacıosmanoğlu'nu "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" diyerek durumdan haberdar etti.

FIFA GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ

Hacıosmanoğlu'nun da "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği ifade edildi. FIFA ile irtibata geçilip, Infantino'nun da durumla ilgili bilgilendirilmesinin ardından bekleyişe geçildi.

FIFA'dan gelen görüşte ise "Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluştuğu tezini kanıtlamıyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" denildi.