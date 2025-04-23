UEFA İstanbul Temsilciliği için Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra, UEFA Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın katıldığı gala yemeğine 'Üç Büyükler'den bir tek Galatasaray katılım göstermedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KATILDI

İstanbul'un Süper Lig temsilcilerinden Beşiktaş’tan YK üyesi Orhan Özalp, Fenerbahçe’den de Başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Hakan Safi gala yemeğine katılırken Galatasaray’dan hiçbir temsilci davette yer almadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’nin UEFA İstanbul Temsilciliği için düzenlenen gala yemeğine katılmayacağını bildirdi.

'HER ŞEY DOSTLUKLA BAŞLAR'

UEFA Başkanı Ceferin, gala yemeği öncesinde yaptığı konuşmada "TFF ve Türk Devleti genel olarak futbol organizasyonları düzenlemekte geçtiğimiz dönemde çok başarı gösterdi. Şampiyonlar Ligi finali çok başarılıydı. TFF ile çalışmalarımızı yürüttük. İstanbul temsilciliğimizi açmaya karar verdik. TFF'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Dostum İbrahim Bey'e çok teşekkürler. İyi bir işbirliği ve dost olduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü her şey dostlukla başlar." dedi.