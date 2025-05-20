Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. lig için aldığı tartışmalı yaş sınırı kararına tepkiler devam ediyor.

Yüzlerce 3. Lig futbolcusu aileleri ile birlikte Riva'daki TFF yerleşkesi önünde protesto yapmaya hazırlanırken Balıkesir'de oynanan play-off yarı finalinde de futbolcular eylem yaptı.

5 FUTBOLCU SINIRI NEDİR?

TFF 3. Lig play-off yarı finalinde oynanan Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor mücadelesinin ilk düdüğü ile beraber futbolcular "31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek" uygulamasını protesto etmek için kendi yarı sahasında takım arkadaşları ile omuz omuza gelerek hareketsiz kaldı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabakanın başlama vuruşunun ardından orta sahada omuz omuza veren iki takım oyuncuları, yeni sezonda geçerli olacak yaş uygulamasına karşı eylem gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere federasyon aldığı yeni kararla alt liglerde 25 yaşını geçmiş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarılabileceğini duyurmuştu.

PROTESTO RİVA'DA SÜRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de uygulanmak üzere "31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilecek" uygulamasını yürürlüğe soktu.

Alınan karar şu an 3. Lig'de forma giyen 25 yaş üstü futbolcuların çoğunu jübile yapmaya itiyor. Yüzlerce 3'üncü lig futbolcusu ve ailesi bugün 14.00'te Riva'daki TFF yerleşkesi önünde alınan kararı protesto edecek.