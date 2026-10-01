Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında futbol dünyasına yönelik son 5 yıllık incelemesi sürüyor... Soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen idareciler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Listede, Iğdır FK’nın eski yöneticilerinden avukat Muhammet İsmail Sağlam da yer aldı. Sağlam, TFF’nin açıkladığı listede 263. sırada bulunuyor. BAHİS OYNADIĞI DÖNEMDE DANIŞMANLIK YAPIYORDU Sağlam’ın bahis oynadığı dönemde Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün danışmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Öte yandan Sağlam’ın halen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. KAYA’NIN YARDIMCISIYDI Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın oğlu olan Muhammet İsmail Sağlam’ın, Fatma Betül Sayan Kaya’nın başkanlığını yürüttüğü AKP Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı yaptığı belirtildi. Aslen Elazığlı olan Sağlam’ın bu göreve Mart 2025’te getirildiği öğrenildi. Sağlam, daha önce uzun yıllar AKP Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev yaptı.

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