TFF’nin 24 saat önce 448 kulüp idarecisini bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiğini resmen açıklaması, AB güvenlik mekanizmalarını harekete geçirdi. Kara para aklama, yasa dışı bahis ve organize suç şebekelerine yönelik sınır denetimlerini sıkılaştıran Belçika emniyeti; TFF heyetindeki herkesi tek tek sabıka filtresinden geçirdi.

SCHENGEN BÖLGESİNE GİREMEZSİN

Gümrük yetkilileri, Türkiye’deki büyük bahis operasyonuna adı karışan veya adli süreçleri devam eden kişilerin Schengen bölgesine girişini engellemek için pasaport kontrol süresini kasıtlı olarak uzattı. Belçika gümrük muhafazasının TFF heyetine yönelik bir diğer operasyonu ise beyan edilmemiş yüksek miktarda nakit para denetimi oldu.

TORPİLLİ YOLCULARA DA GEÇİŞ YOK

Avrupa Birliği mevzuatı gereği 10 bin Euro ve üzerindeki nakit paraların girişlerde beyan edilmesi zorunluluğunu hatırlatan yetkililer, heyetin beraberindeki bagajlarda ve el çantalarında kayıt dışı nakit araması gerçekleştirdi. Torpilli yolcu statüsünde heyete dahil edildiğinden şüphelenilen birçok ismin vizeleri detaylı doğrulamaya tabi tutuldu.