Futbol kamuoyu, “Yerli mi yabancı mı olacak?”, “Beşiktaş yabancı isterken, G.Saray’ın istemediği Yasin Kol derbiye atandı” gibi tartışmalarla boğuşurken, TFF’nin ince planlar peşinde koştuğu ortaya çıktı.
TFF’nin asıl derdi, çarşamba kupada oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisini kimin yöneteceğiydi. Halil Umut Meler ilk yarıda sakatlanınca İrlanda-Bulgaristan maçının ikinci yarısını yöneten Mehmet Türkmen Beşiktaş-G.Saray değil, F.Bahçe-G.Saray maçına saklandı.
Türkmen’e bu haftaki Süper Lig maçlarında görev verilmedi. Meler iyileşirse F.Bahçe-G.Saray derbisine alternatif olabilir.