Türk futbolunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturmasında 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Tahir Kum'un haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde olağanüstü toplanacak. 5 TUTUKLAMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakimlik; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ve eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor. HACIOSMANOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR Günlerdir sessizliğini koruyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli maçlar sonrası ilk açıklamasını yapmaya hazırlanıyor. TFF, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta ilk 3 maçını kaybeden A Milli Takım'ın 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Bologna'da İtalya ile oynayacağı maçın ardından harekete geçecek.

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