Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya Süper Kupa finalinin 6 Şubat 2027'de Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ın bulunduğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı. Stadın zemininde yaşanan sorunlar nedeniyle finalin başka bir stadyuma alınabileceği iddia edilmişti.

2027 Turkish Airlines Supercopa de Espana, 2-6 Şubat tarihlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad'ı İstanbul'da buluşturacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı turnuva, beş gün boyunca üç statta düzenlenecek.

YARI FİNALLER KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA

İlk yarı finalde son şampiyon Barcelona ile Atletico Madrid, 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde (Chobani Stadyumu) karşılaşacak. Real Sociedad ile Real Madrid ise 3 Şubat'ta Beşiktaş Stadyumu'nda (Tüpraş Stadyumu) finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Yarı finallerin galipleri, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta kupa mücadelesi verecek. Turnuvada La Liga'nın şampiyonu ve ikincisi ile 2025-2026 sezonu Kral Kupası finalistleri yer alıyor.