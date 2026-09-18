TFF'nin açıklamasına göre Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele etmesi gereken ilk iki maça katılmadı. Son olarak 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması planlanan Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor müsabakasında sarı-siyahlı takımın belirlenen saatte sahada yer almaması üzerine yaptırım kararı uygulandı. Futbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddeleri kapsamında kulüp hükmen mağlup tescil edildi ve bir alt lige düşürüldü.

Rakipleri Sezon Boyunca Oynamadan Kazanacak

Federasyon kararı uyarınca, bu sezon Yeni Malatyaspor ile eşleşmesi bulunan tüm takımlar sahaya çıkmadan haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak. Fikstürdeki mücadeleler oynanmayacak, ancak rakipler doğrudan galip ilan edilecek.

İdari ve Mali Kriz Geçen Sezon da Benzer Bir Sonuç Doğurmuştu

Bir süredir idari ve mali sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, aynı tabloyu bir önceki sezonda da yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer aldığı sırada yine karşılaşmalara çıkmayan sarı-siyahlı ekip, alınan benzer bir kararla bir alt lige düşürülmüştü.