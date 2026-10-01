İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan basın bilgilendirme notunda, son günlerde kamuoyunda devam eden 'bahis operasyonları' hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda “futbolda bahis soruşturmaları” olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna yazı gönderildiği ortaya çıktı.



SAVCILIK UYARDI AMA TFF DİKKATE ALMADI

Yazıda; TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtilerek, idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Türkiye Futbol Federasyonu, bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin, devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi.











