Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı mücadele sonrası 3 maç ceza alan Archie Brown ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Archie Brown'a verilen 3 maçlık cezanın onandığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Archibald Norman Brown’un kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.