Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu tarafından yeni klasman temsilci aday kursu düzenleneceğini duyurdu. Kurs, 2026-2027 sezonunda temsilci bulunmayan 27 ilden kadroya alım yapılması amacıyla planlandı.

Federasyonun açıklamasına göre adaylar, 30 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla www.tff.org adresinde yayımlanacak başvuru formunu eksiksiz doldurarak müracaat edebilecek. Başvurular, ilanın yayımlanmasından itibaren 72 saat içinde temsilci@tff.org adresine çevrim içi olarak yapılacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık Perşembe saat 09.00 olacak; bu süreden sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

HANGİ İLLERDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK?

Yayımlanacak başvuru şartları çerçevesinde, şu 27 ilde ikamet eden ve yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adayların başvuruları değerlendirilecek:

Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat.

ADRESİNİ SONRADAN TAŞIYANLARIN BAŞVURUSU ALINMAYACAK

Adayların, Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 12. maddesindeki temsilciliğe giriş koşullarını karşılamalarının yanı sıra başvuracakları ildeki ikamet durumlarını da belgelemeleri gerekecek. Açıklamada, 26 Kasım 2026 ve öncesi itibarıyla ilgili ilde ikamet şartı belirtilirken, bunun barkodlu “tarihçeli yerleşim yeri” ve “diğer adres belgesi” ile belgelenmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Ön duyurunun yayımlandığı gün ve sonrasında başka bir ilden temsilci bulunmayan illere nakil yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

TFF, temsilci bulunan diğer 54 ilde ikamet eden adaylar için de 2026-2027 sezonu içinde yeni klasman temsilci aday kursu düzenleneceğini açıkladı.