Trendyol Süper Lig'de 25. haftasının ardından yabancı VAR hakemi yeniden gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarının çekildiği gün Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden peş peşe yabancı VAR hakemi ile ilgili görüşler gelmişti.

GÜNDEMDE YOK

Süper Lig'de yabancı VAR hakemi tartışmaları devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını verdi.

HT Spor'un haberine göre yabancı VAR gündemde yok. Haberde, TFF'nin liglerde son haftalara girilirken federasyonların kaliteli hakemlerini göndermediği belirtildi ve göreve getirilecek olası yabancı hakemlere herhangi bir ceza verilemeyeceğinden duyulan endişe dile getirildi.

VAR odasına temsilci koyulması yönünde bir çalışmaları bulunduğunu belirten TFF yetkilileri, henüz hiçbir kulüpten söz konusu uygulama için talep almadığını da belirtti.