Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu olağanüstü toplanırken, toplantının ardından flaş bir kakar alındı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılım sağladığı toplantıda, asil üyelerin birkaçı görevi bırakma talebini dillendirdi. TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı. "Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklandı. Toplantıda konuşulacak bir diğer ana gündem maddesinin ise yeni MHK başkanının kim olacağı öğrenildi.

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