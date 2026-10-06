Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aktan, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Kararımın gerekçelerini ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin çağrımı ekte kamuoyuyla paylaşıyorum, Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koymadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

'VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADILAR'

Aktan, TFF Genel Kurulu'nda verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik." dedi. Kulüplerin ve Türk futbolunun ihtiyaçlarına cevap verilemediğini ifade eden Aktan, "Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik." ifadelerini kullandı.

Aktan, bu yöndeki çabalarının yönetim içinde karşılık bulmadığını belirterek, "Bu yöndeki çabalarım yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi" dedi.

'AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ'

TFF'deki karar alma mekanizmalarını da eleştiren Aktan, "Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz." ifadelerini kullandı. Aktan, "Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez." dedi.

Türk futbolundaki mevcut ortamın değişmesi gerektiğini vurgulayan Aktan, "Türk futbolu, gerilim üreten söylemler, bahis ve usulsüzlük iddiaları ve güveni zedeleyen uygulamalarla değil; liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yönetilmelidir. Türk futbolunda usulsüzlüklerin önüne geçilmelidir." ifadesini kullandı. Ancak adli süreçlerin sonuçlanmadan kişilerin ifşa edilmesine karşı olduğunu belirten Aktan, "Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum." diye konuştu..

Aktan, iki yıldır TFF yönetimi içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını belirterek, "İki yıldır TFF Yönetim Kurulu içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım." dedi. Görevine devam etme kararının, mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğine olan inancından kaynaklandığını ifade eden Aktan, "Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum" dedi.

TFF YÖNETİMİNİ DE İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Aktan, açıklamasında mevcut TFF yönetimini istifaya çağırarak "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Tüm Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.