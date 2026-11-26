Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Gürcistan’da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalelere tepki gösterdi. Federasyon, stadyum içinde ve dışında yaşananlara ilişkin başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılacağını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesindeki açıklamada, taraftarlara yönelik tutum, davranış ve müdahaleler “kabul edilemez” olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı. Ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zafiyeti içeren uygulamaların sporun evrensel değerleri, insan onuru ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

SORUMLULARIN TESPİTİ VE YAPTIRIM İÇİN TAKİP SÖZÜ

Federasyon, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeden uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını açıkladı. Olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına ve benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarının yanında olduğunu belirten TFF, müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, “Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız” denildi. Federasyon, sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğini bildirdi.