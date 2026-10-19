Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin tarihi değişebilir. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündemde.
HEM DERBİ TARİHİ HEM YENİ TEKNİK DİREKTÖR YARIN BELLİ OLACAK
A Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 20 Ekim'de Riva'da yapacağı toplantıda derbinin tarihinin değiştirilmesi ihtimalini ele alacak. Karşılaşmanın bir gün öne çekilip çekilmeyeceği toplantının ardından netlik kazanacak.
Toplantıda ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörüne ilişkin de karar alınması bekleniyor.