Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç futbolcuların transfer süreçlerinde karşılaştığı engelleri kaldırmak için talimatında önemli bir değişikliğe gitti. Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı'nın 8. maddesinde yapılan güncellemeyle, 18 yaşından küçük oyuncuların yüksek bedeller talep edilmesi nedeniyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçildi.

'KANAYAN YARAYA NEŞTER VURDUK'

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, yapılan düzenlemenin temel amacının iki meşru menfaat arasında denge kurmak olduğunu açıkladı. Aküzüm, "Bu işlemle transfer, kulübün tek taraflı olarak belirleyeceği ve kimi zaman ailelerin karşılayamayacağı rakamlara bağlı olmaktan çıkarılıyor. Düzenlemenin temelinde iki meşru menfaat arasında denge bulunuyor. Bir tarafta yıllarca antrenör, tesis, eğitim ve organizasyon yatırımı yaparak futbolcu yetiştiren kulübün ekonomik hakkı; diğer tarafta reşit olmayan çocuğun üstün yararı, sportif gelişimi ve ailesinin onun geleceğine ilişkin karar verme hakkı var" dedi.

Aküzüm, Türkiye'de yaklaşık 500 bin amatör lisanslı futbolcu bulunduğunu ve bu sayının her geçen yıl arttığını vurguladı. Bazı kulüplerin çocukların serbest bırakılması için fahiş rakamlar talep ederek sistemi suistimal edebildiğine dikkat çeken Aküzüm, "Milletimizin evlatları futbol oynarken bunun bir istismar aracına dönüştürülmesine engel olmak istedik. Evlatlarımızın futbol sevgisini, gelişimini ve geleceğini korumak TFF’nin en doğal görevlerinden biridir. Bu reformla uzun yıllardır kanayan bir yaraya neşter vurduk. Çocuklarımızı korurken onları gerçekten yetiştiren kulüplerimizin emeğini ve meşru haklarını da gözeten dengeli bir sistem kurduk" ifadelerini kullandı.

Yapılan yeni düzenlemeyle TFF tarafından önceden belirlenen makul tutarın ilgili hesaba yatırılması ve anne-babanın muvafakatinin bulunması halinde çocuk futbolcunun başka bir kulübe geçebilmesinin önü açıldı. Aküzüm, federasyonun yetiştirici kulüplerin haklarını ortadan kaldırmadığını, aksine futbolcunun yaşının büyüdükçe yetiştirme bedellerinin ve kulüplerin ekonomik haklarının güçlendiğini vurguladı.

Futbolcunun 18 yaşını geçmesinin ardından profesyonel sözleşme ve amatör transfer sisteminin ilgili hükümlerinin devreye girdiğini aktaran Aküzüm, "Böylece gerçek anlamda futbolcu yetiştiren kulüplerin emeği korunurken çocukların yüksek bedeller üzerinden bir transfer veya pazarlık unsuruna dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor" şeklinde görüş belirtti.

Aküzüm, TFF'nin attığı adımın çocuk futbolcunun ekonomik bir meta veya pazarlık aracına dönüşmesini engellerken altyapıya gerçekten yatırım yapan kulüplerin haklarını koruyan, Türk amatör futbolunda önemli bir yapısal reform niteliği taşıdığını belirtti. Türkiye'nin dünyadaki sistemle aynı yönde ilerlediğini ifade eden Aküzüm, "TFF’nin attığı adım, çocuk futbolcunun ekonomik bir meta veya pazarlık aracına dönüşmesini engellerken altyapıya gerçekten yatırım yapan kulüplerin haklarını koruyan, Türk amatör futbolunda önemli bir yapısal reform niteliği taşıyor" açıklamasını yaptı.