Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınmasının ardından MHK Başkanlığı için yeni isim arayışına girdi.

TFF'nin MHK Başkanlığı için görüştüğü isimlerden biri de eski hakem Bünyamin Gezer oldu. Gezer'in kendisine yapılan teklifi kabul etmediği öğrenildi.

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR?

9 Aralık 1972'de Amasya'da doğan Bünyamin Gezer, eski hakem ve polis memurudur. Hakemlik kariyerine bir dönem amatör kümede kalecilik yaparak başlayan Gezer, daha sonra hakem olarak sahaya çıktı.

2011 yılında hakemlikten emekli olan Gezer, sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nda görev aldı. Gezer, günümüzde köşe yazarlığı ve futbol yorumculuğu yapmaktadır.