Trendyol Süper Lig'de hakem kararları sürekli gündem oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmalara son vermek için dikkat çeken bir karar aldı. Hürriyet'in haberine göre, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, maçlar oynandıktan sonra kulüplerle bizzat iletişime geçecek.

48 SAAT İÇİNDE KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK

Taylor, maçtan 48 saat sonra kulüp yetkilileriyle görüşerek tartışılan pozisyonlarda hakem kararının doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu açıklayacak. TFF'nin bu hamlesiyle, televizyon ve sosyal medyadaki "doğru ya da yanlış" hakem yorumlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.