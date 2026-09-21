TFF, Süper Lig'deki kaotik ortamı dağıtmak için İngiltere'deki ceza sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kulüplere ve yöneticilere yönelik para cezaları artarken, ihlal tekrarlandıkça cezalar katlanarak yükselecek. Ayrıca, para cezasının ödenmesiyle birlikte "konuşma hakkı" da sona erecek; hak mahrumiyeti cezaları da devreye alınacak.

HT Spor'un haberine göre TFF'nin yeni sistemi, kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Yapılan düzenlemeye göre, maç öncesinde hakemlere veya kurullara yönelik yapılan açıklamalara iki kat ceza uygulanacak. Maç öncesi yapılan bu tür açıklamalar, karşılaşmanın hakemlerini ve kurullarını baskı altına almak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle daha ağır yaptırımlarla karşılanacak.

Süper Lig'in 6. haftasında tamamlanan maçların ardından kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik direktörlerin hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve TFF'yi hedef alan açıklamaları, federasyon yönetimini harekete geçirdi. TFF, bu açıklamalara karşı aldığı kararlarla ligde daha disiplinli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.