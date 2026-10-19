A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışında Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Yalçın ile görüşmeler yaptığı ve temasların olumlu ilerlediği öne sürüldü. TFF, Yalçın'a teklif götürürken nihai karar yarınki yönetim kurulu toplantısının ardından verilecek. KASIM AYINDA BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI VAR A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Yalçın ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, teknik direktörün bu iki karşılaşmada milli takımın başında yer alabileceği belirtiliyor.

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