TFF, son 5 yıl içinde bahis oynadığı belirlenen 448 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk listesinde yer alan kulüpler arasında Fatih Karagümrük de bulunuyordu. İstanbul temsilcisinin yöneticileri arasında Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit ve Gürkan Karaboğaz'ın isimleri geçti.

'HİÇ BİR BAĞIMIZ YOK'

Fatih Karagümrük, TFF'nin açıkladığı listeye ilişkin resmi bir bildiri yayımladı. Kulüp, söz konusu kişilerin kulüp yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağı olmadığını vurguladı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kulüp, sevk edilen isimlerin Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileri olduğunu belirterek, söz konusu derneğin herhangi bir sportif faaliyeti bulunmadığını da ekledi.