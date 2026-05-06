Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının 2026 sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. TFMD tarafından 41 yıldır düzenlenen yarışmada, “Niğde, 2025. Bir kertenkele bir yaprağın üzerinde avına doğru yaklaşmakta” alt yazılı fotoğrafı ile Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan Fatih Yılmaz’ın fotoğrafı manipülasyon yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Derneğe yapılan şikâyet üzerine gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu fotoğrafta yer alan kertenkelenin gerçek bir hayvan olmadığı, oyuncak olduğu tespit edildi.

JÜRİYİ YANILTTI, GERÇEĞİ ÇARPITTI

Fatih Yılmaz’ın fotoğrafı jüriyi yanılttığı ve gerçeği çarpıttığı gerekçesiyle iptal edilirken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 41 yıldır düzenlenen ve alanında saygın bir yere sahip olan Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında Fatih Yılmaz, “Niğde, 2025. Bir kertenkele bir yaprağın üzerinde avına doğru yaklaşmakta” alt yazılı fotoğrafı ile Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanmıştır.

Ancak derneğimize yapılan şikâyet üzerine gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu fotoğrafta yer alan hayvanın gerçek olmadığı, oyuncak olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi de bu durumu kabul etmiştir.

Derneğimiz yarışmasında izleyiciyi yanıltan veya gerçeği çarpıtan içeriklere müsamaha gösterilmemektedir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, etik ilkeleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucunda bu durumun açık bir ihlal olduğu kanaatine varmıştır.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu, bu gerekçeyle Fatih Yılmaz’ın Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında elde ettiği ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Ayrıca ilgili kişi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği ve paydaş olduğu tüm yarışmalardan süresiz olarak men edilmiştir.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, konuya ilişkin olarak söz konusu fotoğraf ve ilgili kişi hakkında tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Öte yandan, söz konusu durumun jüri değerlendirme ve sunum süreci öncesinde fark edilememiş olmasından dolayı tüm yarışmacılardan ve kamuoyundan özür dileriz.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 41 yıllık birikimi ve saygınlığıyla, fotoğrafın belgesel niteliğini korumaya ve etik ilkelere bağlılığı en üst düzeyde sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu

6 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları’nda altı farklı kategoride 23 fotoğraf ve üç fotoğraf serisi ödüle layık görüldü.

TFMD’nin her yıl bir isme verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne bu sene 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can layık görüldü. Organizasyona 343 foto muhabiri ve fotoğrafçının yanı sıra 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü ise toplam 335 bin TL.