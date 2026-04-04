Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi The Economist, İran üzerinde uçağı düşen ve kırsal alanda kaybolan F-15E pilotu hakkında dikkat çeken bir yazı paylaştı.

The Economist'e göre ABD pilotunun İran güçleri tarafından yakalanması savaşta dengeleri değiştirebilir. İran, kendisi sürekli tehdit eden ABD karşı güçlü bir koz kazanabilir.

ABD iki pilottan birini kurtarmayı başarsa da İran hükümeti diğer kayıp pilotu bulan vatandaşlarına 10 milyar Toman (60 bin dolar) ödül teklif etti.

The Economist'e göre İran pilotu yakalamakta başarılı olursa, pilotu hem propaganda için kullabilir hem de ABD ile müzakerelerde eline güçlü bir koz geçer.

Vietnam'da yakalanan 500 ABD pilotu ve Irak'ta Saddam Hüseyim rejimine karşı savaşırken yakalanan pilotları örnek gösteren gazete bu askerlerin müzakerelerdeki değerinin altını çizdi.

Nitekim gazete, pilotun yakalanmasının savaşta büyük bir etki yaratmayacağını, sadece görüşmelerde bir koz olacağının altını çizdi.