Trump'ın eski avukatı Alina Habba Mildon, bu ay Beyaz Saray'da düzenlenen bir görüşmede, Trump'ın yakın çevresindeki isimlerden birini hayır amacıyla yapılan bir bağışın parasını kullanmakla suçlayarak dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Habba Mildon, söz konusu bağışın bu yıl tanıştığı ve evlendiği Türk iş insanı eşi Turhan Mildon tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda mercek altına alınan isim bu kez Turhan Mildon oldu. The New York Times'ın Mildon'ın geçmişine yönelik araştırması, iş insanının hayatı ve faaliyetleriyle ilgili dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.

GERİLİM TIRMANDI

Alina Habba Mildon'ın iddialarını birkaç hafta önce dinleyen ABD Başkanı Donald Trump, yardımcılarına Richard Grenell hakkındaki suçlamaların araştırılması yönünde talimat verdi. Eski Venezuela özel temsilcisi ve Kennedy Center Başkanı Grenell'e yönelik bu girişim, Trump'ın yakın çevresindeki nüfuz mücadelesini ve siyasi bağlantılar üzerinden kazanç elde etme çabalarını gündeme taşıdı.

Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Habba Mildon'ın Trump'a anlattığı olayın en önemli noktalarından birinde tutarsızlık bulunduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, söz konusu 17,6 milyon doların Turhan Mildon'ın kişisel servetinden karşılanmadığı, iş insanının siyasi ilişkiler kurduğu ve çeşitli ihaleler aldığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ait bir devlet hesabından aktarıldığı belirlendi.

Konuya yakın kaynaklar, bu tespitin Habba Mildon'ın Grenell'in Kennedy Center için ayrılan milyonlarca doları zimmetine geçirdiği yönündeki iddiasını zayıflattığını ifade etti. Paranın, Kongo ile bağlantılı bir yazılım anlaşması kapsamında Grenell'le ilişkili Teksas merkezli bir şirkete gönderildiği değerlendiriliyor.

Turhan Mildon, Beyaz Saray'da yürütülen incelemeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. İşlemdeki rolü henüz netlik kazanmayan Richard Grenell ise hakkındaki suçlamaları reddetti ve konuya ilişkin yorum yapmadı.

AÇIKLAMALARINDAKİ ÇELİŞKİLER

Alina Habba Mildon'ın neden böyle bir suçlamada bulunduğu henüz açıklığa kavuşmazken, çiftin çevresinde başlayan incelemeler Turhan Mildon'ın serveti ve geçmişiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Afrika ve Venezuela'da çeşitli iş fırsatları için yoğun faaliyet yürüttüğü ve kendisini milyarder olarak tanıttığı belirtilen Mildon'ın açıklamaları sorgulanmaya başlandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir sözcüsü ise iş insanının geçmişiyle ilgili yanıltıcı bilgiler vermediğini savundu. Sözcü, ortaya atılan iddiaları bir itibar suikastı olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte resmi kayıtlar ve yapılan mülakatlar, Mildon'ın ticari faaliyetleri, dünya liderleriyle ilişkileri, evlilik geçmişi ve yaşı konusunda abartılı ya da birbiriyle uyuşmayan açıklamalarda bulunduğunu gösteriyor.

Mildon, daha önce The New York Times'a verdiği röportajda 29 yaşında olduğunu söylemiş, 42 yaşındaki eşi de bu bilgiyi doğrulamıştı. Ancak gazeteye sunulan belgeler ve eski okul arkadaşlarının ifadeleri, iş insanının gerçek yaşının 25 olduğunu ortaya koyuyor.

2023 yılında Kinşasa'dan aldığı ABD vizesinde, Türk pasaportunun görselinde ve İngiltere'nin resmi şirket kayıtlarında Mildon'ın doğum tarihi 2 Aralık 2000 olarak yer alıyor. İstanbul SEV Amerikan Koleji'nden 2020 yılında mezun olan okul arkadaşları da aynı dönemde mezun olduklarını ve 25 yaşında bulunduklarını doğruladı.

Mildon, 2021 yılında tanınmış bir Türk iş insanının ailesine damat oldu. Ancak bu evlilik 2024 yılında sona erdi. Sözcüsü, Alina Habba ile yaptığı evliliğin Mildon'ın ikinci evliliği olduğunu belirtse de eski yakın çevresinden bazı kişiler farklı bir iddiayı gündeme getirdi.

Bu kişilerin aktardığına göre Mildon, geçen yıl Venezuela'da ticari faaliyetler yürüttüğü sırada Üst Düzey Komutan Remigio Ceballos'un kızı María Ceballos ile hukuki bağlayıcılığı bulunmayan dini bir nikah gerçekleştirdi. Mildon'ın sözcüsü ise söz konusu organizasyonun yalnızca kültürel bir nişan töreni olduğunu savundu.

VENEZUELA'DAKİ TİCARİ FAALİYETLER VE MALİ SORUNLAR

Turhan Mildon, çeşitli medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda kendisini Kongo ve Venezuela'da büyük yatırımları bulunan bir milyarder olarak tanıttı. Forbes Türkiye'ye yaptığı açıklamada, şirketlerinin 2025 yılı cirosunun 2,6 milyar dolara ulaştığını söyledi. İnşaat, madencilik, çimento ve gıda ihracatı alanlarında yüz milyonlarca dolarlık yatırımları bulunduğunu da dile getirdi.

Ancak servetinin önemli bölümünün özel şirketlerde bulunması nedeniyle gerçek mali büyüklüğünü belirlemek kolay değil. Öte yandan Mildon'ın şirketlerinin finansal açıdan zor bir dönemden geçtiğine işaret eden gelişmeler de bulunuyor.

İş insanının gelirlerinin önemli bir kısmının Venezuela'daki 10 devlet çimento fabrikasının işletilmesinden sağlandığı belirtiliyordu. Ancak Venezuela yönetimi, beş yıllık imtiyaz sözleşmesinin ilk iki yılında taahhüt edilen sermayenin yalnızca yüzde 6'sının yatırıldığını gerekçe göstererek bu ay anlaşmayı feshetti ve tesislerin boşaltılmasını istedi.

Bunun yanı sıra Venezuela'da bulunan çimento ve karides işleme tesislerinde çalışanların maaşlarının ödenemediği, 150'den fazla tedarikçi ve kamu kurumuna yönelik borçların milyonlarca dolara ulaştığı öne sürülüyor.

Turhan Mildon'ın sözcüsü ise tesislerin denetimlerden geçtiğini ve işletmeler üzerindeki kontrolün halen kendilerinde bulunduğunu iddia ediyor.

Turhan Mildon'ın kariyeri boyunca çeşitli ihaleler kazanmak ve siyasi nüfuz elde etmek amacıyla küresel güç merkezleriyle yakın ilişkileri olduğunu öne çıkardığı belirtiliyor. İş insanı; Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Félix Tshisekedi, Nicolás Maduro ve Delcy Rodríguez ile yakın bağlantıları bulunduğunu iddia etti.

Ancak söz konusu ülkelerin yönetimlerine yakın kaynaklar, Mildon'ın anlattığı ilişkilerin gerçekte bu kadar güçlü olmadığını ve yakınlık düzeyinin abartıldığını ifade ediyor.

Mildon'ın Donald Trump ile aynı ortamda bulunduğunu gösteren kamuoyuna açık tek kanıtın, New Jersey'deki bir golf kulübünde çekilen fotoğraf olduğu belirtiliyor. Söz konusu karede Mildon ve eşi, arka planda bir masanın yanında görülüyor. Trump'a yakın bir kaynak ise ABD Başkanı'nın Mildon'ı tanımadığını dile getiriyor.

Mildon, geçen yıl Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile WhatsApp üzerinden İngilizce mesajlaştığını da iddia etmişti. Ancak Maduro'nun o dönemde hacklenme endişesi nedeniyle WhatsApp kullanmadığı ve İngilizce konuşmadığı biliniyor. Mildon'ın sözcüsü de bu iddiayı kabul etmiyor.

Maduro'nun şubat ayında ABD güçleri tarafından yakalanmasının ardından Mildon'ın, onun yerine geçen Delcy Rodríguez ile görüştüğü aktarılıyor. Ancak söz konusu temasın devamının gelmediği belirtiliyor.

KONGO'DAKİ SİYASİ BAĞLANTILAR VE TAMAMLANAMAYAN PROJELER

Kongo diplomatik pasaportu taşıyan Turhan Mildon, ülkenin Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'nin danışmanlığını yaptığını ileri sürüyor. İki ismin birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmasına rağmen aralarındaki kişisel ilişkinin ne ölçüde yakın olduğu belirsizliğini koruyor.

Mildon, 2021 yılından bu yana Kongo'da finans merkezi, spor salonu, sosyal konut projeleri ve askeri kamp inşaatı gibi alanlarda toplam değeri 500 milyon doları aşan ihaleler aldı.

Ancak hassas savunma projelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda işin tamamlanamaması ya da planlanan takvimin gerisinde kalması, iş insanının ülke yetkilileriyle ilişkilerinde sorunlara neden oldu.

Bu yıl, Ruanda'nın desteklediği M23 isyancılarına karşı mücadele kapsamında Kisangani'de 50 milyon dolarlık bir insansız hava aracı (İHA) üssü kurulması için sözleşme imzalandı. Ancak anlaşmaya rağmen projede kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Kongo hükümeti ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.