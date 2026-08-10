17 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşan dev yapım, Antik Yunan ozanı Homeros’un ünlü destanından uyarlandı. Film, İthake Kralı Odysseus’un (Matt Damon), Truva Savaşı’nın ardından evine dönebilmek için çıktığı 10 yıllık tehlikeli yolculuğu konu alıyor. Eleştirmenlerden tam not alan yapım, dünya çapında elde ettiği 1,104 milyar dolarlık gişe hasılatıyla Nolan’ın kariyerindeki en başarılı film unvanını kazandı.

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR'UN REKORUNU KIRDI

The Odyssey, Nolan’ın daha önceki rekor sahibi olan ve 1,085 milyar dolar kazanan 2012 yapımı Batman filmi Kara Şövalye Yükseliyor’u (The Dark Knight Rises) geride bıraktı. Serinin 2008 yapımı bir önceki filmi Kara Şövalye (The Dark Knight) ise gişede 1,005 milyar dolar hasılat elde etmişti.

Oscar ödüllü yönetmen, kariyeri boyunca Tenet, Dunkirk ve Yıldızlararası (Interstellar) gibi dev bütçeli yapımlara imza attı. Nolan’ın yönettiği filmlerin küresel çaptaki toplam gişe hasılatı bu son başarıyla birlikte 7 milyar doları aştı.

56 yaşındaki sinemacı, senaryosunu kaleme alıp yönettiği The Odyssey’in yapımcılığını eşi Emma Thomas ile birlikte üstlendi.

KADRO YILDIZLAR GEÇİDİ

Filmde Matt Damon’ın yanı sıra Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi dünyaca ünlü isimler rol alıyor. Yapım, her üç oyuncunun da kariyerlerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşan film unvanını elde etti. Üç saat uzunluğundaki destansı yapımda ayrıca Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron ve Lupita Nyong’o da yer alıyor.

Küresel gişe listelerine bir numaradan giriş yapan The Odyssey, iki hafta üst üste liderlik koltuğunu korudu.

Syncopy ve Universal Pictures ortaklığıyla hayata geçirilen yapım; The Super Mario Galaxy Movie ve Michael Jackson’ın hayatını anlatan Michael biyografisiyle birlikte Universal’ın bu yıl dünya genelinde 1 milyar dolar barajını aşan üç filminden biri oldu.

"NOLAN ZİRVEDE"

Universal Pictures İç Piyasadan Sorumlu Dağıtım Başkanı Jim Orr, filmin başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Christopher Nolan, izleyicilere her defasında mutlaka izlenmesi gereken sinema olayları sunarak onların güvenini kazandı. The Odyssey, onun yeteneklerinin en üst noktasında olduğu bir yapıt. Nolan’ın bu destansı filmi, özel gösterim formatları ve tekrar izlemelerle kültürün odak noktasına yerleşti.”

Universal Pictures Uluslararası Dağıtım Başkanı Veronika Kwan Vandenberg ise filmi, "Devasa ölçeği ve tavizsiz vizyonuyla dünyanın her yerindeki izleyicilerde karşılık bulan küresel bir destan" olarak niteledi.

Pazarlama bütçesi hariç 250 milyon dolar yapım maliyeti olduğu belirtilen The Odyssey, Nolan’ın kariyerindeki en yüksek bütçeli filmlerden biri olarak tarihe geçti.