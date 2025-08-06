Kelley Mack, geçen yıl nadir görülen bir kanser türüne yakalanmıştı. Eylülde tedavi sürecine başladığını duyuran 33 yaşındaki oyuncu, sevenlerinden dua istemişti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada Mack'in 2 Ağustos'ta öldüğü kaydedildi.
Genç oyuncunun ölümü hayranlarını derinden üzdü, sosyal medyada taziye mesajları yayınlandı.
2018'de 'The Walking Dead' dizisinde beş bölüm boyunca 'Addy' karakterine hayat veren Kelley Mack, '9-1-1', 'Chicago Med', 'Mr. Manhattan', 'Broadcast Signal Intrusion' ve 'Universal' gibi yapımlarda da rol aldı.