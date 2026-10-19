Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından göreve gelen Alman teknik adam, ligde Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Samsunspor deplasmanından da 3-0'lık zaferle döndü. Beşiktaş karşısındaki 2-0'lık sonuçla ligde üçte üç yaptı.

Trabzonspor, Reis yönetiminde çıktığı bir diğer resmi müsabakada ise KuPS'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

'AYAKLARIMIZ YERE BASMALI'

Karşılaşma sonrası konuşan Reis, takımının sahada gösterdiği birlik ve beraberlik ruhundan övgüyle bahsetti.

Galibiyete rağmen ayakların yere basması gerektiğini belirten Reis, analize devam edeceklerini vurguladı: "Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz."