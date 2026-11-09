Trabzonspor'un Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmesiyle teknik direktör Thomas Reis, bordo-mavili takımda 34 yıl önce elde edilen başarıya ortak oldu. Alman çalıştırıcı yönetimindeki Trabzonspor, üst üste altıncı lig maçını kazandı.

Reis, bu seriyle 1991-92 sezonunda Trabzonspor'da üst üste altı lig galibiyetine ulaşan Urbain Braems'ı yakaladı. Braems, Reis'e kadar bordo-mavili takımda bunu başaran tek yabancı teknik direktördü.

SERİ GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLADI

Bordo-mavililerin galibiyet serisi, Galatasaray karşısındaki 4-0'lık sonuçla başladı. Trabzonspor ardından Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle seri altı maça ulaştı.

Reis ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu.