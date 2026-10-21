UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında yarın sahasında Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolcu Wagner Pina, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hearts'ın son maçlarında aldığı farklı mağlubiyetleri değerlendiren Thomas Reis, bu durumun kendileri açısından tehlike oluşturabileceğini belirterek, "Büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar iyi bir duruş sergilemeye ve bunun bir hata olduğunu göstermeye çalışır. Bu tür yenilgiler kolay değildir. Ben de kariyerimde yedi gollü bir mağlubiyet yaşadım ve bunun ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Rakibimiz de yaşadığı mağlubiyetin ardından gerçek gücünü göstermek isteyecektir. Bu nedenle bizim açımızdan tehlikeli bir karşılaşma olacak" dedi.

'HEARTS, BEŞİKTAŞ'A BENZER ÖZELLİKLER TAŞIYOR'

Rakiplerinin oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reis, "Hearts'ın Beşiktaş'a benzer özellikler t yapan, güçlü ve sahada iyi organize olmaya çalışan bir takım. Önde baskı uygulamayı tercih ediyorlar. Sol bek, orta saha ve kanat oyuncuları arasında yaptıkları rotasyonlar var. Yarın nasıl bir baskı uygulayacaklarını bilmiyoruz ancak buna yönelik hazırlıklarımızı yapacağız. Onlar bizim oyunumuza karşı çözümler bulmaya çalışacak, biz de onların oyununa karşı çözümler üreteceğiz. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağız. Ev sahibi olduğumuz her karşılaşmada kazanmak istiyoruz. Umarım yarın alınacak puanlar da bizim hanemize yazılır" diye konuştu.

‘MUSTAFA ESKİHELLAÇ İÇİN BİRAZ ERKEN'

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Alman teknik adam, "Mustafa Eskihellaç'ın yarın sahalara dönmesi için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Onuachu için ise Rize maçı biraz erken olabilir. Eğer o karşılaşmada bizimle birlikte olamazsa bir sonraki maçta aramızda olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK 11'E ANTRENMAN SONRASINDA KARAR VERECEĞİZ'

Avrupa ve Süper Lig kadroları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Reis, "Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki oyuncu listelerimiz birbirinden farklı. Biraz sonra antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Antrenmanın ardından yarın sahaya çıkacak ilk 11'imizi değerlendirerek kararımızı vereceğiz. Kadro değişikliklerini yalnızca ocak ayında yapabiliyoruz. Uzun süreli sakatlık nedeniyle daha önce bir değişiklik gerçekleştirmiştik. Avrupa'da lig aşamasının sonuna, Süper Lig'de ise ocak ayındaki transfer dönemine kadar mevcut oyuncularımızla devam etmek durumundayız. Ancak kadromdan memnunum ve bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

'HER TURNUVADA EN YÜKSEK BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ'

Trabzonspor'un hedeflerine ilişkin konuşan Reis, "Trabzonspor'un hedefi her zaman ve her yerde kazanmak, en yüksek başarıya ulaşmaktır. Ancak maç maç, adım adım ilerlememiz gerekiyor. Bugünden ligi ya da Konferans Ligi'ni kazanacağımıza dair söz verirsem doğru olmaz. Başarı bana, oyuncularıma ve takımımızın göstereceği performansa bağlı. Bunun yanında biraz da şansa ihtiyacınız var. Sakatlıklardan mümkün olduğunca uzak kalmanız gerekiyor. Bizim için mücadele ettiğimiz her turnuvanın her maçı çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Yoğun maç takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Reis, "Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı sahadaki takımındır. Takım mutluysa biz de mutluyuz. Ancak zor bir dönemden geçiyoruz. Her üç günde bir maç oynamak durumundayız. Galip geldiğinizde bile bu galibiyetin sevincini uzun süre yaşayamıyorsunuz. Çünkü hemen yeni bir karşılaşmaya hazırlanmanız gerekiyor. Her maçta en iyi performansınızı ortaya koymak zorundasınız. Yarın da sahaya iyi bir performans yansıtmayı umuyoruz" diye konuştu.

PİNA: HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ

Bordo mavili futbolcu Wagner Pina ise üst üste alınan galibiyetlerin takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, "Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Oyun anlayışımız da bunun üzerine kurulu. Yapmamız gereken bu anlayışı sürdürmek ve kendimizi en iyi şekilde göstermek. Yarın bizim için yeni bir başlangıç olacak. Sahaya aynı düşünceyle çıkmalı ve en iyi performansımızı sergilemeliyiz" dedi.

Mohamed Salah ile aynı takımda oynamanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Pina, "Salah ile sahanın herhangi bir bölgesinde birlikte oynamak çok güzel ancak hemen arkasında görev yapmak daha da özel. Sahada yaptıklarını ve rakiplerin ona karşı nasıl davrandığını yakından görebiliyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir profesyonel. Bize her zaman özgüvenli olmamız ve bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğini gösteriyor. Ondan çok şey öğreniyorum" diye konuştu.

Hearts karşılaşmasına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Pina, "Bu beklentileri karşılayabilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için bugün iyi çalışmalı, yarın da sahada iyi bir performans göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.