Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’in 27’nci haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Agresif oyun sergileyerek kesinlikle galibiyet almak için oynayacaklarını belirten Thomas Reis, “Maçlarda geriden gelip puan kazanmak ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir şey değildi. Bunu daha önceki birçok maçta da bu sezonda ortaya çıkarmıştık. Göztepe maçı için de mükemmel bir geri gelme maçıydı diyebilirim. Adana Demirspor çok zor bir durumda. Bunun da bilincindeyiz. Bu saatten sonra ligde kalabilmeleri çok zor diyebilirim. Ama sonuçta birçok oyuncu da kendini göstermeye çalışacaktır. Özellikle önümüzdeki sezonda yeni bir takıma gidebilmek adına. Ellerinden geleni zaten yapıyorlar, yapmaya da devam edeceklerdir. Bu sebepten dolayı zor bir maç bizi bekliyor. Bizim de planımız bu maçı kazanmak. Bu maçı kazanmak istiyoruz ve puanları Samsun'da bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

'KESİNLİKLE KAZANMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor’un son olarak oynadığı 2 Süper Lig karşılaşmasında da kötü bir oyun sergilediklerini ve Adana Demirspor karşılaşmasında kesin bir galibiyet almak istediklerini belirten Thomas Reis, “Son 2 maçın her bir yarısında da kötü oynadığımızı gördük. Rizespor karşılaşmasında ikinci yarıyı çok kötü oynadık. Göztepe karşılaşmasında ise birinci yarıyı çok kötü oynadık. Bu bizim adımıza çok iyi bir şey değil. Bunu çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Adana Demirspor karşısında çok daha agresif bir oyun sergilememiz gerekiyor. Maçın iki yarısında da güzel oynamamız gerekiyor. Rakibimizin puan ya da puanlarla ayrılabileceklerinin düşüncesini bile vermememiz gerekiyor. Planımız da bu şekilde. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz” dedi.

'KİMSE BEŞİKTAŞ İLE ÜÇÜNCÜLÜK SAVAŞI VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEZDİ'

Beşiktaş’ın yanı sıra, Eyüpspor ve Göztepe gibi takımlarında üçüncülük için savaştığını söyleyen Reis, “Beşiktaş ile üçüncülük pozisyonu için savaş vermekteyiz. Sadece Beşiktaş değil aynı zamanda diğer rakiplerimiz de var. Eyüpspor ve Göztepe gibi takımlarda bu yarışta. Onlar da çok iyi performans gösteriyorlar. Ama her şeyden önce bizim kendi takımımızın göstermiş olduğu performans çok çok önemli. Aslında Beşiktaş gayet iyi bir takım. Sezon başına da gayet iyi başlamışlardı ama sonrasında istemedikleri sonuçları aldıkları için biraz düşüş yaşadılar. Sezon başında açıkçası kimse bizim Beşiktaş'la bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi diye düşünüyorum. Ama biz de şimdiye kadar çok iyi bir performans gösterdik” dedi.