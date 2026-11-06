UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından beraberliği hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, ilk 15-20 dakikada istedikleri performansı gösteremediklerini belirtti. Reis, "Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." dedi.

"SADECE GOL BULAMADIK"

İkinci yarıda birbiri için mücadele eden, gol fırsatlarını kovalayan ve her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüğünü ifade eden Reis, şunları söyledi:

"Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı."

Freiburg'un her iki yarıda da çok fazla gol fırsatı bulamadığını savunan Reis, buna rağmen kaybeden taraf olduklarını dile getirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü, "Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

SCHUSTER: "BU 3 PUANI ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, savunmada aktif ve agresif oynadıklarını, ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini söyledi. Bazı fırsatları değerlendiremediklerini belirten Schuster, "Böyle bir statta böyle bir atmosfer içinde çok önemli maç oynadık. Ama burada bu 3 puanı almak bizim için çok önemliydi." dedi.

Trabzonspor'un oyununa da değinen Schuster, rakiplerinin kaliteli ve enerjik olduğunu ifade etti. Schuster, "Ama dediğim gibi Trabzonspor bugün çok iyi oynadı. Trabzonspor'a gelecek maçlarda iyi şanslar diliyorum." sözlerini kullandı.