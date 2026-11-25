Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında CSKA Sofya ile oynayacakları 4. hafta maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında hedeflerini anlattı.

Freiburg karşılaşmasının ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını, ikinci yarıda ise daha iyi olduklarını belirten Reis, "İlk 8 hedefimiz için önümüzdeki üç maçtan da iyi sonuçla ayrılmalıyız." dedi.

"YARIN TARAFTARIMIZDAN YOKSUN OLACAĞIZ"

CSKA Sofya karşısında taraftar desteğinden yararlanamayacaklarını söyleyen Reis, "Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Bu konuda yapabilecek bir şey yok ama iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Burada önemli ve güzel bir stadyum var. İyi atmosfer olacaktır. Rakibin hocasını da tanıyorum ve maçın güzel geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Bulgaristan'da çalışmış olmasının bu karşılaşmada avantaj yaratacağını düşünmediğini belirten Reis, hem Bulgaristan hem de Türkiye'deki yerel lig maçlarının Avrupa karşılaşmalarından farklı olduğunu söyledi. Reis, Bulgaristan'da görev yaptığı dönemde statlarda çok büyülü bir atmosfer görmediklerini ancak yarınki maçta atmosferin iyi olmasını beklediğini dile getirdi.

"RAKİBİMİZİN BİZİM KADAR PUANA İHTİYACI VAR"

CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol ile geçmişte Samsunspor'da görev yaptıklarını ve ikisinin de Alman olduğunu hatırlatan Reis, Gisdol'un kendisini tanımasının doğal olduğunu söyledi. Rakip teknik direktörün iyi bir takım ruhu inşa etmeye çalıştığını belirten Reis, Gisdol'un her ikili mücadeleyi kazanmayı amaçlayan, mücadele ruhu yüksek takımlar oluşturduğunu ifade etti.

Reis, "Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var. Bizden ziyade daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ludogorets'ten ayrıldığı dönemde takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğini de hatırlatan Reis, CSKA Sofya'nın da aynı yarışın içinde olacağı görüşünü paylaştı.