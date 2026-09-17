Fatih Tekke sonrası teknik direktör arayışlarını tamamlayan Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Thomas Reis" paylaşımı yapılırken, imza töreninin saat 15.45’te Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla Papara Park’ta düzenleneceği duyuruldu.

Daha önce Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında yer alan Alman teknik adam, ayağının tozuyla Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maça çıkacak. Trabzonspor, 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. tarafından KAP'a gönderilen açıklamada anlaşmanın mali şartları kamuoyuna duyuruldu. Alman teknik adamın sözleşme ve finansal detayları şu şekilde şekillendi:

Sözleşme Fesih Bedeli: Thomas Reis'ın ayrıldığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e 900 bin Euro fesih bedeli ödenecek.

Sözleşme Süresi: Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık mukavele imzalandı.

2026-2027 Sezonu Maaşı: İlk yıl için teknik adama 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.

2027-2028 Sezonu Maaşı: İkinci yıl için ise garanti ücret 1.2 milyon Euro olarak belirlendi.