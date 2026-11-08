Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, üst üste altıncı galibiyetin ardından daha üst sıralar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Reis, son altı karşılaşmada 18 puan topladıklarını belirterek, "6 maçta kazandığımız 18 puan var, şu an 25 puandayız. 25 puan belki ligde kalmak için yeterli puan ama bu kulübün hedeflerini, ulaşmak istediği yerleri biliyorsunuz. Şu an 2. sıradayız ve daha üstler için de savaşmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu aldığımız puan belki çok iyi ama asla yetmeyecektir. Bunun devamını getirmemiz gerekir." dedi.

"MAÇI DAHA ERKEN BİTİREBİLİRDİK"

Takımının karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi performans gösterdiğini belirten Reis, eksik kalan noktanın ilk yarıda daha fazla gol atarak sonucu erkenden belirleyememeleri olduğunu ifade etti.

Reis, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla." diye konuştu.

Sahada savaşan bir oyuncu grubu gördüğünü vurgulayan Alman teknik adam, her karşılaşmaya aynı anlayışla çıkmaları gerektiğini söyledi. Reis, üst üste maç oynamanın kolay olmadığını, yorgunluğun zaman zaman odaklanmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

"KALİTE TEK BAŞINA ASLA YETERLİ OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Kadrosunda kaliteli ve tecrübeli isimler bulunduğuna dikkat çeken Reis, "Ama kalite tek başına asla yeterli olan bir şey değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı, en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemeniz gerekir." ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın bazı bölümlerinde sıkıntı yaşadıklarını da belirten Reis, bu anlar üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Milli arada daha fazla dinlenme fırsatı bulacaklarını söyleyen Reis, sakat oyuncuların dönüşüyle kadro kalitesinin daha iyi olmasını beklediğini anlattı. Bunun final paslarına, gol bulmaya ve savunmaya yansıyacağını ifade etti.

Önceki teknik ekibin katkısına da değinen Reis, bütün puanların kendi döneminde alınmadığını, önceki teknik direktörün kazandırdığı puanların iyi bir başlangıç yapmalarını mümkün kıldığını söyledi.

Taraftarların hem iç sahada hem deplasmanda takım için itici güç olduğunu belirten Reis, "Bizim de bazen taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekir, bu hediye de 3 puan hediyesi oluyor genelde." dedi. Reis, taraftarlara bu hediyeyi verebildikleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi.