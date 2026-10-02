Trabzonspor, milli arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiriyor. Teknik direktör Thomas Reis'in talebi üzerine ara transferde savunmaya takviye planlanıyor. Bordo-mavililer, scout ekibinin önerdiği ve Reis'in de onay verdiği isimlerden biri olan Taras Mykhavko'yu yeniden gündemine aldı.

DAHA ÖNCE TEMAS KURULMUŞTU

Trabzonspor, yaz transfer döneminde de 21 yaşındaki Ukraynalı stoperle temas kurmuştu. Oyuncu, bordo-mavili kulüpten gelen teklife sıcak bakmıştı ancak bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Mykhavko için Ukrayna temsilcisi satışa yanaşmamıştı. Bu nedenle görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

7 MİLYON EURO İLE İMZA PLANI

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, ara transferde Mykhavko için bir kez daha Dinamo Kiev'in kapısını çalacak. Bordo-mavililer bu kez oyuncuyu transfer etmek için oldukça kararlı. Ukrayna ekibi oyuncu için 10 milyon euro talep ederken, Trabzonspor bonservis bedelini 7 milyon euro seviyesine çekerek imza attırmayı hedefliyor.

MYKHAVKO DA SICAK BAKIYOR

Genç oyuncu da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Birçok genç futbolcuyu alıp parlatan Trabzonspor'da kariyerinde bir sıçrama yapmayı isteyen Mykhavko, bordo-mavili formayı giymek istiyor.

Trabzonspor, Mykhavko transferini gerçekleştirirse, geçtiğimiz sezondan bu yana en çok sorun yaşadığı bölgeyi sayısal olarak güçlendirmiş olacak.

MYKHAVKO'NUN KARİYERİ

21 yaşındaki Ukraynalı stoper, kariyerinde 114 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 2 asist yaptı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen hiçbir maçta kırmızı kart görmedi, sadece 12 kez sarı kartla cezalandırıldı.