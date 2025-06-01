Süper Lig’in son haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi.

Tam bir final maçı olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’e kente ve Samsunspor’a kattığı başarılardan dolayı plaket verdi.