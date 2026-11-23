Trabzonspor’da Thomas Reis, Eyüpspor galibiyetiyle kulüp tarihine geçen bir seriye imza attı. Alman teknik direktör yönetiminde son 7 Süper Lig maçını kazanan bordo-mavililer, yabancı bir teknik adamla ligdeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Reis, bu sonuçla Urbain Braems’in 1991-92 sezonunda elde ettiği 6 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı. GALATASARAY İLE BAŞLADI, EYÜPSPOR İLE REKOR GELDİ Bordo-mavililerin serisi Galatasaray galibiyetiyle başladı. Ardından Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarını da kazanan Trabzonspor, milli ara dönüşünde Eyüpspor’u yenerek ligde 7’de 7 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. 52 yaşındaki Reis’in yönetimindeki Trabzonspor, bu 7 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapattı.

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