Trabzonspor’da Thomas Reis, Eyüpspor galibiyetiyle kulüp tarihine geçen bir seriye imza attı. Alman teknik direktör yönetiminde son 7 Süper Lig maçını kazanan bordo-mavililer, yabancı bir teknik adamla ligdeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Reis, bu sonuçla Urbain Braems’in 1991-92 sezonunda elde ettiği 6 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı.
GALATASARAY İLE BAŞLADI, EYÜPSPOR İLE REKOR GELDİ
Bordo-mavililerin serisi Galatasaray galibiyetiyle başladı. Ardından Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarını da kazanan Trabzonspor, milli ara dönüşünde Eyüpspor’u yenerek ligde 7’de 7 yaptı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
52 yaşındaki Reis’in yönetimindeki Trabzonspor, bu 7 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapattı.