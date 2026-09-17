Trabzonspor, anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Alman teknik direktör Thomas Reis ile sözleşme imzaladı. Papara Park'ta toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile teknik adam Thomas Reis katıldı. Bordo-mavili kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 52 yaşındaki teknik adam, hafta sonu sahasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

'HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM'

Sözlerine Türkçe 'Merhaba' diyerek başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Öncelikle başkanımıza, asbaşkanımıza, İbrahim Bey’e teşekkürlerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bana inandıkları için, doğru teknik direktör olduğuma inandıkları için ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Eski kulübüm Ludogores’e de teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir süreç oldu, kendileriyle kısa bir sürede çalışma fırsatı buldum ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Onlarla geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmaya çalıştım. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Oradaki herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım sezon içerisinde bütün hedeflerine ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Thomas Reis, transfer sürecine ilişkin, "Sözleşme detaylarında veya bir önceki sözleşme detaylarına ilişkin bir şey söylemek istemiyorum. Ama günün sonunda her şey halloldu, çözümlendi. Şu an burada Trabzonspor’dayım. Takımla henüz tanışma fırsatı bulamadım. İmza ve basın toplantısından sonra oyuncularımla tanışacağım. Tabi ki burada ve olmaktan dolayı çok mutluyum, oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umarım iyi bir tarih yazacağız” diye konuştu.

'EĞER BÜYÜK MAÇLARI OYNAMAKTAN KORKUYORSANIZ BURADA OLMAMALISINIZ'

Reis, oyun modeline ilişkin bir soruya, “Şöyle diyebilirim. Az konuşma çok iş. Ben her zaman bu mantalite ile yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Samsunspor’da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız dönemler oldu ama bu kullanabileceğimiz opsiyonlardan ya da kullanabileceğimiz tarzlardan bir tanesi. Birçok şey var, birçok yönü kullanabiliyorsunuz. Eğer büyük maçları oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız, burası sizin için yanlış yer. Dolayısıyla korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek. Çünkü işleri bu kadar üretmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız, sonrasında hücum tarafına iyi bir geçiş yapacaksınız. Önümüzdeki maç için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama çok kısa bir zamanda maç oynayacağımız için en iyi oyuncularımızı, bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek galibiyeti almaya çalışacağız. Avantaj olarak kullanacağımız şu da var, daha önce Süper Lig’deydim, buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Süper Lig’i tanıyorum, buradaki yoğunluğu, maçların nasıl yoğun geçtiğinin farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum, bütün özelliklerini biliyorum. Tanımak için, hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak kısa bir süreye ihtiyacım olacak. En iyisini yapıp en kısa zamanda takımı da kendimi de hazırlayacağım. Zaten buradaydım, geri döndüm" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN BANA SUNDUĞU PROJEYE 'HAYIR' DİYEMEZDİM'

Reis, Trabzonspor’u tercih etmesindeki en önemli etkenin ne olduğuna ilişkin bir soruya, “Futbolda değişimler olabiliyor, bazen çabuk da olabiliyor bu değişimler. Bazen durumlar şöyle olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten, tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz. Aslında çok da vakit kaybetmeden kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim, buradaki baskının da hedeflerin büyük olduğunun da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında, böyle olması gerekiyor. Böyle yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak, bunun da farkındayım. Ben de umuyorum iyi bir sezon çıkaracağız oyuncularımızla birlikte elde edeceğiz. Elbette Trabzonspor’un bana sunduğu projeye 'hayır' diyemezdim" yanıtını verdi.

'SALAH'A SAHADA SERBESTLİK VERECEĞİM'

Thomas Reis, Mohamed Salah’a oyun içinde nasıl bir rol vereceğine ilişkin bir soruya "Mohamed Salah ile konuştum, kendisi ile bir sohbetimiz de oldu. Mohamed Salah seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncu ile çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi. Ama şunu da ifade etmek isterim; maç kazanmak için sadece Salah’a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var, 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunmaya yardımı da bekleyeceğiz. Ama ben şunu düşünen bir insanım, hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız. Zaten kendisini izlediğinizde savunmaya yardım etmeye ne kadar istekli olduğunu gördüğünüzde, bu tutumu gördüğünüzde kendisinin zaten ne kadar önemli bir rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya bu kadar yardım etmek istemesi de aslında bu konuda ne kadar başarılı olmak istediğini neler kazanmak istediğini gösteriyor diye düşünüyorum" dedi.

‘GALATASARAY MAÇINDA HARİKA BİR ATMOSFER BEKLİYORUM’

Thomas Reis, Trabzonspor’un hafta sonu sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya da değindi. Papara Park’ta daha önce rakip takım teknik direktörü olarak bulunduğunu hatırlatan Reis, bu kez bordo-mavili taraftarların desteğini arkasında hissedecek olmanın kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi. Reis, hafta sonu oynanacak maçta harika bir atmosfer beklediğinin altını çizerek, "Galatasaray maçında harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Ben birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar, takımın yanında beraber olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olacağının bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Takımızla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Trabzon insanı ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor bu hayatta, kaybedebilirsiniz. Ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar aslında göstermeniz gereken durumlar. Bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vs. Bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır. Ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip, o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağının bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta” diye konuştu.