Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa dönüşü çıktıları maçları kazandılar. Şampiyonluk mücadelesi veren bu iki takımın Avrupa dönüşü sonrası aldıkları 3 puanının anlamını sezonun sonlarında görürüz.

Trabzonspor’un 2-0 geriye düştüğü maçta böylesine geri dönüşü gerçekleştirmesi çok kıymetli. Hem de dolu statta çoşkulu bir rakibe karşı 3-2 maçı çeviriyorsun, 3-3 oluyor ama yine de vazgeçmiyorsun. Eğer Trabzonspor için sezon sonunda bir hikaye yazılacaksa Rize’deki maçın anlamı çok büyük olacak. Thomas Reis’e de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çıktığı 6 maçın tamamını kazandı. Özellikle Samsunspor’da 1,5 senede başardıkları ortada. Trabzon’a yakın bir mesafede olan bir şehirde bunu başardı. Ertuğrul Doğan ve yönetiminin Fatih Tekke gibi kulüple özdeşleşmiş bir isim sonrası bu tercihin ne kadar doğru olduğunu gördük.

DEPLASMAN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Beşiktaş yine iç sahadaki etkili oyununu galibiyetle süslemeyi başardı. Bu sezon içerde bileğini büken çıkmadı. Sadece Crystal Palace karşısında alınan 2-2'lik beraberlik var. Onda da Italiano’nun rotasyon yaptığını ve Orkun Kökçü gibi takımın bel kemiğinin sakatlık nedeniyle kadroda olmadığının altını çizelim. Beşiktaş’ın iç sahadaki oyununu deplasmana ne kadar yansıtacağı siyah-beyazlılar için sezonun nereye gideceğinin en önemli ipucu olacak gibi.