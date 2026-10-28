Red Bull sporcusu ve engel parkuru yarışı (OCR) dünya şampiyonu Thomas Van Tonder, 280 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun monkey bar parkurunu tamamladı.

Van Tonder, Güney Afrika'daki Bloukrans Köprüsü'nün kemerinin altına kurulan 600 barlık monkey bar parkurunda Bloukrans Nehri'nin 216 metre üzerinde elleriyle ilerleyerek 47 dakika 37 saniyede bitişe ulaştı.

Güney Afrikalı sporcu, 45 derecelik bir tırmanışın ardından köprünün en yüksek noktasına ulaştı ve kontrollü bir inişle parkuru geçti.

Mücadeleye kendinden emin bir şekilde başladığını belirten Van Tonder, "İlk tırmanış bana ne kadar zorlu bir parkurla karşı karşıya olduğumu gösterdi. Benim için zihinsel açıdan en zor bölüm orasıydı. Bir ritim yakalamakta gerçekten zorlandım. Ellerim zihnimde düşündüğüm gibi hareket etmiyordu. Onları kapalı tutmak bile çok zordu. Başladığım işi bitirdim. Kendime büyük ve çılgınca bir hedef koydum ve bunu gerçekten başardık." diye konuştu.