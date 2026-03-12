UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibinin Alman teknik direktörü Thorsten Fink, karşılaşma sonrası şu değerlendirmeleri yaptı:

"Hatalar yaptık ve bunu değerlendirdiler. Rayo çok oturmuş bir takım, hatalarımızı beklediler. Gol beklentisi ve birçok istatistikte iyi olan taraftık ama onlar açıkçası takım olarak daha iyiydi. Ezbere oynamayı biliyorlar.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Oynayacağımız ikinci bir maç var. Futbolda her şey mümkün. İlk golü erken bulmamız halinde onlara zarar verebiliriz. Birçok sakat oyuncumuz var, Emre Kılınç ve Coulibaly geri dönecek. Kanatta Holse'yi oynatmak zorunda kaldık.

"KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANABİLİRLER"

İyi bir takıma karşı oynadık. Mağlubiyetin sebebi sadece buydu. Çok fazla fırsat vermediler. Bu tip takımlara karşı bir şans bile olsa değerlendirmek gerekiyor. Gol beklentisi 0.55, onlara çok şans vermedik ama onlar güçlü bir rakip. Rayo, Konferans Ligi'ni kazanabilir."